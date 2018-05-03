«Moody’s» отозвало рейтинг «МБА Москва»

2018-05-03 16:22 | www.oxu.az | 18

Международное рейтинговое агентство «Moody’s» отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте российской «дочки» ОАО «Международного банка Азербайджана - «МБА Москва».

Как передает Oxu.Az, агенство объяснило свое решение собственными причинами делового характера.

Отметим, что все долгосрочные рейтинги на момент отзыва имели прогноз «стабильный».

Ранее, 14 марта текущего года, Межбанк Азербайджана объявил о ликвидации дочерних структур в России и Грузии – «МБА-Москва» и «МБА-Грузия».

Л.А.

