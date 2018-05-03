В Баку проводили в последний путь народного художника Токая Мамедова (ФОТО)

2018-05-03 15:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, родные и близкие проводили в последний путь выдающегося азербайджанского скульптора-монументалиста, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", народного художника, профессора Токая Мамедова, сообщает Trend Life.

Токай Мамедов скончался 2 мая 2018 года на 91-м году жизни. Церемония прощания с народным художником прошла в Баку в мечети Тезе пир с 12:00 до 14:00.

Участники мероприятия отметили, что Токай Мамедов внес значимый вклад в развитие отечественного монументального искусства, а также подчеркнули, что мастер воспитал целую плеяду талантливых скульпторов.

Токай Мамедов родился 18 июля 1927 года в Баку. Его мать – первая женщина-скульптор Азербайджана Зивер Мамедова. Отец, Габиб Мамедов, выпускник знаменитого Московского Бауманского института, был профессором и заведовал кафедрой сопрамата и теоретической механики в Политехническом институте. Токай Мамедов окончил Художественное училище в Баку (1942-1945 годы), а затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) (1945-1951 годы).

Окончив институт, он некоторое время работал в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1970 -1972 годах был председателем правления Союза художников Азербайджана.