Стала известна повестка Исполкома АФФА

2018-05-03 16:40 | www.apa.az | 7

Стало известно время начала очередного заседания Исполкома АФФА.

Как сообщает АПА, заседание комитета состоится в штаб-квартире АФФА 11 мая и начнется в 10:00.

Известна также повестка заседания.

Члены комитета сначала обсудят предложения Комитета клубов, которые они сделали на заседании 1 мая по вопросу проведения чемпионата среди дублирующих составов.

Далее будет выслушана информация по лимиту молодых футболистов в Topaz Премьер-лиге, информирование о процессе лицензирования и другие вопросы.