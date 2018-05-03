Пропал без вести житель Ширвана

2018-05-03 16:42 | www.apa.az | 7

Пропал без вести 31-летний житель города Ширван.

Как сообщили миль-муганскому бюро АПА в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, житель города Ширван Васиф Асиф оглу Нагиев (1987 г.р.) 28 апреля вышел из своего дома и не вернулся.

Приметы В.Нагиева: рост 172 см, черные волосы, глаза карие. Когда он уходил из дома, на нем были серые брюки, черная куртка и обувь черного цвета.

Граждан, видевших мужчину на фото или обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просим позвонить на службу «102» МВД, а также в Отделение полиции города Ширван по номерам 021-215-14-50 и (051) 425-28-01.