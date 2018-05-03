Банк в Ереване ограбил полковник полиции - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

2018-05-03 16:41 | www.oxu.az | 6

Вооруженное нападение на банк HSBC в Ереване совершил полковник полиции, начальник центра регистрации нарушений, зарегистрированных при помощи технических средств Дорожной полиции Даниэл Даниелян, заявил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

Как передает Oxu.Az, вооруженный ножом, гранатой и ружьем преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников - один из них скончался. Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.

«Он был взят в окружение опергруппой, прибывшей на место происшествия. При оказании сопротивления ранил одного из сотрудников», - заявил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

15:43

Неизвестные открыли огонь в банке в Армении.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Как сообщили в полиции, огонь был открыт по полицейским. Очевидцы сообщают о двух раненых.

По неподтвержденным данным, на банк совершено вооруженное нападение.