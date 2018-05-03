Директора компании шантажировали «компроматом» – ФОТО

2018-05-03 16:41 | www.oxu.az | 6
Главу известной фирмы в Азербайджане шантажировали распространением видеоролика, компрометирующего деятельность его компании.
Как сообщили Oxu.Az в МВД, в Главное управление по борьбе с коррупцией обратился директор одной из известных в Азербайджане компаний по производству энергетических напитков.
Он заявил, что некие Мамед и Фикрет шантажировали его тем, что снимут и распространят в соцсетях видео, на котором будет запечатлен процесс вскрытия банки производимого его компанией энергетического напитка с мертвой мышью внутри.
За нераспространение видео эти лица потребовали от руководителя компании 50 000 долларов США.
В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией оперативно-розыскных мероприятий при получении от руководителя компании 10 000 долларов США были задержаны жители города Баку – Мамед Аббасов и Фикрет Абдуллаев.
При обыске у М.Аббасова были изъяты полученные шантажистами деньги. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.
По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, принимаются необходимые оперативно-следственные меры.