Новое назначение в Минналогов

2018-05-03 16:46 | www.oxu.az | 7

Назначен директор Департамента контроля над экспортно-импортными операциями Минналогов.

Как передает Oxu.Az, на эту должность назначен Азер Огтай оглу Мамедов, ранее работавший в Госкомтаможни.

Напомним, что Департамент контроля над экспортно-импортными операциями в Министерстве налогов создан в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля «О мерах по совершенствованию системы надзора над экспортно-импортными операциями».

Цель создания департамента - обеспечить прозрачность финансового учета, увеличение поступлений в бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, увеличение объемов экспорта, оказание поддержки государственным органам, осуществляющим фискальную политику в этой сфере, и усовершенствование системы контроля над экспортно-импортными операциями.