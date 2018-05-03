Посольство опровергло информацию об азербайджанках в Ираке

2018-05-03 16:53 | www.oxu.az | 7

Посольство Азербайджана в Ираке опровергло информацию о том, что в этой стране трех азербайджанок приговорили к пожизненному заключению за связи с террористической организацией ИГИЛ.

Как заявили Oxu.Az в посольстве Азербайджана в Ираке, эта информация не соответствует действительности.

«В СМИ могут написать информации всякого рода. Мы же поддерживаем связь с официальными структурами в этой стране. Как только что-то касается Азербайджана, посольство ставится в известность.

Данная информация до нас не дошла. Следовательно, мы опровергаем эти сведения», - сказали в посольстве.

Ранее ряд мировых СМИ сообщили о том, что Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии, за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Али МАМЕДОВ

