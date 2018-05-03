Зариф: США последовательно нарушали ядерную сделку

2018-05-03 16:02 | www.trend.az | 7

США последовательно нарушали сделку по иранской ядерной программе и отговаривали других от ведения бизнеса с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"США последовательно нарушали договоренность, в особенности тем, что отговаривали других вести бизнес с Ираном", — заявил Зариф в видеообращении, размещенном в его Twitter-аккаунте.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.