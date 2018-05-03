Азербайджан планирует к 2025 году увеличить экспорт продукции виноделия в 5 раз

2018-05-03 17:04 | www.apa.az | 7

Азербайджан планирует к 2025 году увеличить экспорт продукции виноделия в 5 раз.

Как сообщает АПА-Экономикс, это отражено в Госпрограмме по развитию виноделия в Азербайджане на период 2018-2025 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как отмечается в тексте документа, Госпрограмма направлена на развитие виноделия в стране, повышение доходности этой сферы и экспортного потенциала. Одной из задач является увеличение к 2025 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. В Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн. декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт. В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров. Еще 27 тыс. декалитров было экспортировано в Китай.