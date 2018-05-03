Определены победители III Фестиваля буктрейлеров, проводимого при содействии Azercell ®

2018-05-03 17:07 | www.apa.az | 7

2 мая 2018 года состоялся гала-вечер III Фестиваля буктрейлеровв котором, Azercell Telekom принял участие в качестве партнера. На гала-вечере были объявлены победители фестиваля, а также состоялась церемония награждения победителей. Таким образом, первого места удостоен Турал Керимов – автор трейлера, снятого по избранным произведениям народного писателя Анара. Второе место поделили Фирдоуси Набиев за буктрейлер «Şahid» и Джавад Нуриев за работу «Икимизин хекайеси» (İkimizin hekayəsi). Третье место завоевали Сардар Тагиев с трейлером «Almafobiya», Биньямин Саилов с трейлером «Джан нене, бир нагыл де» (Can nənə, bir nağıl de) и Эйбулла Агададашов с трейлером «Булуд багчалары» (Bulud bağçaları).

Победители конкурса, занявшие первое, второе (2 участника) и третьи места (3 участника), получили денежные призы в размере 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) AZN соответственно. Представленные на конкурс буктрейлеры были оценены жюри в составе известных писателей, киноведов и общественных деятелей страны.

Отметим, что в работе фестиваля, проводимого с целью пропаганды чтения и просвещения в нашем обществе, выявления талантливых и творческих представителей молодежи в сфере кино, приняли участие буктрейлеры, повествующие об изданных в печатном виде книгах или серии книг Азербайджанских авторов (в независимости от года издания). В ходе мероприятия представитель Azercell рассказал о технических показателях библиотеки Bookmate, запущенной компанией еще в 2015 году. Всем участникам фестиваля представлены коды на использование мобильного приложения Bookmate сроком на месяц, а победителям – на год.

Компания Azercell Telekom, реализовавшая до сих пор ряд успешных проектов в целях повышения культуры чтения и интереса к книгам, и впредь окажет содействие реализации подобных социальных проектов среди молодежи.

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