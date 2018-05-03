Прислуга украла из квартиры золото на 20 тысяч манатов

2018-05-03 17:00 | www.oxu.az | 6

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли дело о краже золотых украшений на крупную сумму из дома в Абшеронском районе.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 1 мая в колл-центр «102» министерства внутренних дел позвонила жительница Абшеронского района, которая сообщила о краже из ее квартиры золотых украшений.

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции незамедлительно прибыли по указанному женщиной адресу в городе Хырдалан.

В ходе расследования было установлено, что 15 апреля из квартиры были украдены драгоценности на сумму 20 000 манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже была задержана работавшая в данной квартире домработницей жительница города Хырдалан Зивер Рагимова.

По факту ведется расследование.