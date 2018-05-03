Утверждена Госпрограмма по развитию виноделия

2018-05-03 17:08 | www.oxu.az | 8

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию виноделия в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах».

Как сообщает Oxu.Az, в соответствии с распоряжением Кабинету министров поручено совместно с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти принять необходимые меры для обеспечения исполнения Государственной программы, а министерству экономики - координировать с министерством сельского хозяйства реализацию предусмотренных мер и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.