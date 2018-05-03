МИД: Иран не будет пересматривать ядерное соглашение

2018-05-03 16:07 | www.trend.az | 8

Иран не будет "пересматривать или вносить поправки" в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили", — заявил Зариф. Видеозапись опубликована в Twitter министра.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.