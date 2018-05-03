В Ереване полковник полиции, вооружившись ножом, ружьем и гранатой, ограбил банк

2018-05-03 17:17 | www.apa.az | 7

В Армении полковник Дорожной полиции совершил разбойное нападение на филиал банка HSBC в Ереване.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», происшествие зарегистрировано сегодня днем.

Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двоих сотрудников службы охраны. Один из них скончался. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось. Оперативная группа взяла район в кольцо. Преступник оказал сопротивление, ранил полицейского.

Как сообщает полиция, совершившим нападение был начальник центра регистрации нарушений, выявленных с помощью видеозаписи, полковник полиции Даниел Даниелян.