В Ереване полковник полиции, вооружившись ножом, ружьем и гранатой, ограбил банк

2018-05-03 17:17 | www.apa.az | 7
В Армении полковник Дорожной полиции совершил разбойное нападение на филиал банка HSBC в Ереване.
Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», происшествие зарегистрировано сегодня днем.
Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двоих сотрудников службы охраны. Один из них скончался. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось. Оперативная группа взяла район в кольцо. Преступник оказал сопротивление, ранил полицейского.
Как сообщает полиция, совершившим нападение был начальник центра регистрации нарушений, выявленных с помощью видеозаписи, полковник полиции Даниел Даниелян.