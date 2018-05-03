Брату Айгюн Бейляр вынесен приговор

2018-05-03 17:13 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг продолжилось судебное заседание по уголовному делу брата заслуженной артистки Айгюн Бейляр - Аббаса Гумбатова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, обвиняемых в убийстве.

Как передает Oxu.Az, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Решением суда брат Айгюн Бейляр Аббас Гумбатов, а также Джавид Алхазов были приговорены к 5 годам, Фуад Мамедзаде, Эльнур Алхазов, Рамиль Асиров - к 15 годам лишения свободы.

В отношении Эльнура Асирова вынесен оправдательный приговор. Он был освобожден в зале суда.

Согласно приговору, обвиняемые лица оправданы по обвинению в связи с наркотиками.

Отметим, что согласно распространенной Министерством внутренних дел информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, было установлено, что он был убит в мае 2013 года и зарыт в поселке Гала Хазарского района земляками Фуадом Мамедзаде, Эльмиром Алхазовым, Аббасом Гумбатовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром.

Подозреваемые в убийстве были задержаны и переданы следствию.

Труп был эксгумирован и отправлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту возбуждено уголовное дело в Сураханской районной прокуратуре, затем дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру для проведения иных следственных действий. Решением Сураханской районной прокуратуры в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Напомним, что один из задержанных - Аббас Гумбатов является братом народной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр, а убитый - внуком ее дяди.