В Азербайджане начали проводиться операции по трансплантации роговицы глаза

2018-05-03 16:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Ввоз в Азербайджан роговицы глаза и операции по ее трансплантации пациентам уже осуществляются.

Об этом в четверг на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Амирасланов подчеркнул, что разрешение клиникам на проведение данной операции выдается соответствующим органом исполнительной власти и определяется врач, который будет проводить такую операцию.

«Может быть, каким-то клиникам не выдано разрешение на проведение такой операции, но они уже в Азербайджане проводятся», - сказал Амирасланов.

Депутат Муса Гулиев сказал, что уже нет никаких препятствий для ввоза в Азербайджан роговицы глаза, в связи с этим создана необходимая законодательная база.