В подготовке стандартов обучения университетам следует предоставить самостоятельность - ректор UNEC (ФОТО)

2018-05-03 16:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В четверг в UNEC состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Гейдар Алиев и высшее экономическое образование Азербайджана», посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает вуз.

Сначала участники конференции посетили бюст великого лидера, возложили цветы и с уважением почтили светлую память общенационального лидера. Ознакомились с выставкой ручных работ студентов UNEC.

После государственного гимна ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов рассказал о государственных программах, принятых для превращения черного золота в человеческий капитал, что привело к достижениям на всех ступенях образования страны. Говоря о том, что UNEC является крупнейшим экономического профиля университетом Южного Кавказа, ректор отметил, что в основе стратегии развития высшего учебного заведения стоят заветы великого лидера.

Говоря о предстоящей задачей, которой является включение UNEC в ряды известных университетов Северной Америки и Западной Европы, ректор рассказал о проделанной работе по доведению контингента студентов этого высшего учебного заведения до 35 тысяч, которое в настоящее время имеет около 20 тысяч студентов. «Это создает возможность для обеспечения качественного образования», - отметил ректор и подчеркнул конкурентный риск на рынке высшего экономического образования. Он назвал неизбежным предоставление высшим учебным заведениям самостоятельности для обеспечения конкуренции. Говоря о стремлении UNEC, который является четвертым среди университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии в рейтинге QS, завоевать первенство, ректор отметил цель - быть в числе тысячи лучших университетов мира: «Верю, что мы сможем преодолеть эти задачи. Наши выпускники будут отличаться не только как качественные специалисты, но и граждане, любящие свою родину и свой народ, что будет моделью UNEC».

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, поддержав предложения Мурадова, подчеркнул, что повышение качества высшего экономического образования сыграет важную роль в развитии экономики Азербайджана. Говоря о значении экономической науки в стратегии развития Азербайджана, академик отметил важность новых учебных технологий в подготовке экономических кадров, в направлении которого UNEC осуществляет очень успешные проекты.