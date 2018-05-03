В отделе по общественно-политическим вопросам Администрации президента создан новый сектор

2018-05-03 17:47 | www.apa.az | 7

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в отделе по общественно-политическим вопросам Администрации президента создан сектор по организации общественно-политической работы.

Как сообщает АПА со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов, связанных с организацией общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти.

Ранее занимавший должность заведующего сектором по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев назначен руководителем нового сектора.