МИД: Встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях

2018-05-03 16:39 | www.trend.az | 7

Неформальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди открыла новую страницу в двусторонних отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", заявила на очередной пресс-конференции официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги прошедшей в Ухане встречи.

27-28 апреля Си Цзиньпин и Моди в административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай) провели неформальную встречу.

Руководители двух стран "непринужденно и дружественно, с открытыми сердцами, пообщались друг с другом, провели всеобъемлющий обмен мнениями о международной обстановке, двусторонних отношениях и сотрудничестве двух стран в различных сферах, который привел к достижению важного взаимопонимания", - рассказала Хуа Чуньин.

Как она отметила, руководители Китая и Индии обсудили общую тенденцию мирового развития и исторические условия, в которых находятся две страны, уточнили руководящие принципы развития китайско-индийских отношений и наметили планы по сотрудничеству в разных сферах между двумя странами, дав компетентным ведомствам обеих стран поручение выработать программу мероприятий по их реализации.