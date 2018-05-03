В Баку зачитан приговор водителю, насмерть сбившему на автомобиле дочь шехида

2018-05-03 17:52 | www.apa.az | 5

В Баку продолжился судебный процесс по делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, на заседании, прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Новруза Керимова, Р.Рагимову было предоставлено последнее слово.

Он сказал, что не водил машину на высокой скорости, просто у него не было водительских прав. Виновным он себя не признал: «Я очень сожалею об этом. Но я не скрывался с места происшествия, сразу после аварии вызвал скорую помощь».

Суд удалился на совещание.

Затем был зачитан приговор, согласно которому Р.Рагимов осужден на 5 лет.

Суд пришел к заключению, что Рагимов не скрывался с места происшествия, и обвинение по статье 264 УК АР было снято.

Отметим, ДТП произошло 8 ноября прошлого года в Сабаилском районе города Баку. Дочь шехида Эльтона Акперова Кенуль Акперова (1975 г.р.) была сбита автомобилем марки «Jeep Grand Cherokee» с номерным знаком 90 FO 007, за рулем которого находился 17-летний Рагим Рагимов.