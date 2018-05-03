Жители Баку недовольны «наследием» «Формулы 1» - ВИДЕО

2018-05-03 17:48 | www.oxu.az | 6

В связи с проведением в нашей стране соревнований «Формулы 1» на центральных улицах нашей столицы установлены бетонные заграждения. Эти заграждения создают определенные сложности для жителей столицы, пользующихся общественным транспортом.

Как передает Oxu.Az, жители столицы, которым надо перейти дорогу перед Кукольным театром, вынуждены проходить через узкие проходы в бетонных заграждениях.

Видео на эту тему было выложено в социальных сетях.

Пользователи соцсетей требуют срочно убрать бетонные заграждения.

Как заявила Oxu.Az руководитель Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи, недовольство жителей вполне объяснимо.

Она заявила, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки:

«Одной из отрицательных сторон городских треков являются неудобства на центральных улицах. Но взамен весь мир вживую следит за Азербайджаном. Поэтому мы заранее извиняемся перед всеми жителями за причиненные неудобства.

Мы понимаем людей, живущих на этой территории, которым ограждения создают проблемы.

Наряду с этим, наша основная цель – принести стране прибыль и в определенной степени разрекламировать ее.

Наш строительный отдел со вчерашней ночи приступил к работам по демонтажу временных барьеров.

Начиная с пит-билдинга, ограждения и бетонные блоки будут демонтированы. В отличие от прошлого года, в этом году будет демонтирован и пит-билдинг. Постараемся завершить все работы в скором времени. Но в целом демонтаж всех сооружений занимает два месяца».

Представляем вашему вниманию вышеупомянутое видео:

Эльвин Пашазаде

