Российские актеры привезут в Баку "Вовку в Стране чудес"

2018-05-03 17:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя находится с гастролями в городе Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания/Российская Федерация), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

С 1-6 мая труппа театра демонстрирует на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра спектакль "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым") по произведению Абдуллы Шаига.

Отметим, что коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра примет участие в III Шекинском международном театральном фестивале "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), который пройдет 12-19 мая 2018 года.