Будет рассмотрен вопрос увеличения субсидий на каждый гектар виноградников

2018-05-03 18:03 | www.apa.az | 6

Будет пересмотрен размер субсидий на каждый гектар виноградников для покупки удобрений и пестицидов. Как сообщает АПА-Экономикс, это отражено в Госпрограмме по развитию виноделия в Азербайджане на 2018-2025 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министерству сельского хозяйства, Министерству финансов, Министерству экономики поручено пересмотреть размер субсидий на каждый гектар виноградников для покупки удобрений и пестицидов в 2020 году. Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства, Министерству финансов, Центральному банку поручено обеспечить увеличение объема льготных кредитов, направляемых в сферу виноделия в 2018-2025 годах.