Лавров: Данные Израиля о программе Ирана могут относиться к прошлому

2018-05-03 17:15 | www.trend.az | 5

Данные Израиля по иранской ядерной программе могут относиться к прошлому, сейчас все под контролем МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"Комментарии, которые я слышал от специалистов, участвовавших по подготовке этого плана действий (СВПД), говорят о том, что, вполне вероятно, эти документы относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена в инспекциях МАГАТЭ. Напомню, что Иран сейчас подвержен самому интрузивному режиму инспекций по линии МАГАТЭ", — заявил министр.