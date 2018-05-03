Кризисная группа: «Нестабильность в Армении может способствовать эскалации напряженности в Нагорном Карабахе»

2018-05-03 18:12 | www.apa.az | 6

«Нестабильность в Армении может способствовать эскалации напряженности в Нагорном Карабахе».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении, подготовленном Международной кризисной группой по ситуации в Армении.

Отмечается, что спорные моменты, возникшие в ходе переговоров по урегулированию конфликта и процесс вооружения в регионе привели в 2016 году к столкновениям, в результате которых погибли люди. Подчеркивается, что в нынешней ситуации есть три опасности, которые могут разжечь конфликт: «Во-первых, обеспокоенные возможностью военного вмешательства Азербайджана командиры Нагорного Карабаха, могут нанести удары первыми. Это также может стать последним шансом для военнослужащих в Нагорном Карабахе вернуть территории, которые Армения потеряла в ходе проигрыша Азербайджану в 2016 году. Во-вторых, воспользовавшись хаосом в Армении, Азербайджан сам может атаковать зону конфликта. Однако официальные лица Азербайджана не делают военных риторических заявлений о событиях в Армении. Тогда как подобные заявления были обычной практикой для региона. Это все еще хороший знак. В-третьих, все еще сохраняется риск того, что конфликт выйдет из под контроля или же не правильно будут поняты намерения. Этот риск особенно высок, учитывая тонкость вопроса».

Отмечено, что стороны должны избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации ситуации, держать открытыми политические и дипломатические каналы: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Европейский союз должны напомнить сторонам, насколько опасным может быть новое столкновение. Учитывая политический кризис в Армении, сопредседатели должны по традиционным каналам вести обсуждения с Николом Пашиняном о рисках обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха».