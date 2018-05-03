Выделены средства на строительство дороги в Агстафе

2018-05-03 18:13 | www.oxu.az | 9

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжяфярли-Хылхына-Гарахясянли в Агстафинском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 5 населенных пунктов, где проживают 4 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.