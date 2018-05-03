Министр об использовании мирового опыта в сфере труда и соцзащиты в Азербайджане (ФОТО)

2018-05-03 17:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с международными организациями должно сыграть активную роль в поддержке реформ в сфере труда и социальной защиты в Азербайджане.

Об этом в четверг во время встречи руководства министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана с представителями международных организаций, действующих в стране, сказал министр Сахиль Бабаев.

Во встрече, организованной совместно минтруда и Программой развития ООН, приняли участие в общей сложности представители около 30 международных организаций.

Министр подчеркнул, что одной из основных целей программы реформ Президента Ильхама Алиева является широкое применение в системах социально-экономического управления и обслуживания населения прогрессивного международного подхода и инициатив, самых современных технологий, инновативных и эффективных механизмов работы в соответствии с передовым мировым опытом.