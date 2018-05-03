Пицца для жюри, или Кто прошел в финал Азербайджанской Юниор Лиги КВН (ФОТО)

2018-05-03 17:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку определились финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

По итогам двух полуфинальных поединков, состоявшихся в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, путевки в финал получили самые смешные и талантливые по мнению жюри команды.

Это "Дети Гор" (город Махачкала), "Зейналабдин Тагиев" (школа №17), "Сборная 6-й школы", "Баку Модерн скул" (Общеобразовательный центр Баку Модерн), "50 оттенков смеха" (Славянский лицей) и женская сборная "Папины дочки" (Лицей №16).

В последний момент жюри приняло решение путем добора дать шанс еще двум командам – "Şəhər Uşaqlari" (школа №18) и "160% смеха" (классическая гимназия №160), которые разделили между собой 4 место.

Судили игру - актриса легендарной команды "Парни из Баку" Яна Никитина, участник Высший Лиги в составе команды "Сборная Баку", редактор Юниор Лиги КВН Иса Рагимов, журналист и блогер Вячеслав Сапунов, радиоведущий Эмиль Насиров, актер команды "Сборная Баку" Эмин Усейнов и директор Юниор Лиги КВН Джавид Шахбазбеков.

С ролью ведущих полуфинала блестяще справились чемпион Юниор-Лиги сезона 2016 Рауль-Фикрет Азизли и Кристина Горюнова.

В очередной раз игра доказала, насколько талантливая молодежь выступает сегодня за школьный КВН, а ведь это - будущее отечественного КВН, за которое, глядя на ребят, можно не волноваться.