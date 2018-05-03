Эльмар Мамедъяров встретился с членами Конгресса США

2018-05-03 18:21 | www.apa.az | 8

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с находящимися с визитом в Азербайджане членами Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и США, обменялись мнениями об углублении сотрудничества на двусторонней платформе.



Э.Мамедъяров проинформировал гостей о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана крупномасштабных энергетических проектов.



Говоря о нагорно-карабахском конфликте, который является главной угрозой стабильности и безопасности в регионе, министр сказал, что попытки изменить признанные на международном уровне границы недопустимы. Он также отметил необходимость немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, как этого требуют соответствующие резолюции СБ ООН.



Глава делегации Роберт Гутлат заявил, что США придают большое значение отношениям с Азербайджаном, и достигнутые в различных областях сотрудничества успехи обещают новые перспективы.



Стороны также обменялись мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.