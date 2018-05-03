Инвесторы из Испании могут запустить новые проекты в регионах Казахстана

2018-05-03 17:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Руководитель Мангистауской области Казахстана Ералы Тугжанов провел встречу с представителями испанской компании Sistemecs Engineering and Construction, сообщила пресс-служба руководства области.

На встрече инвесторы заявили о готовности принять участие в реализации нескольких проектов в Мангистау.

«В нашей области имеется свободная экономическая зона. Предлагаю вам ознакомиться со всеми условиями и льготами этой зоны. Я даю поручение руководителям соответствующих управлений подготовить проекты, которые также могут заинтересовать инвесторов», - сказал Тугжанов в ходе встречи.

Руководство области также подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Sistemecs Engineering and Construction.