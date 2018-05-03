Министр иностранных дел Узбекистана принял делегацию из Южной Кореи

2018-05-03 17:51 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в четверг, 3 мая, встретился с делегацией Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гилем. Об этом сообщает в четверг Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальную повестку дня. В переговорах принял участие посол Республики Корея Квон Ен У.

Часть решений стала результатом выполнения договоренностей, достигнутых в конце ноября 2017 года в рамках государственного визита в Корею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.