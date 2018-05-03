В Германии началось строительство «Северного потока-2»

2018-05-03 18:56 | www.oxu.az | 8

В Германии стартовало строительство газопровода «Северный поток-2».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

На наземном участке будущей магистрали в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания начались работы по закладке фундамента приемной станции, а также здания техобслуживания.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком, отмечают в Nord Stream, компании-операторе строительства газопровода. «Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения», — заявил представитель Nord Stream.

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону для прокладки нового трубопровода 12 апреля. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта пока не получены.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.