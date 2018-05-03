Президент Австрии сообщил о предстоящем визите президента России в Вену

2018-05-03 17:52 | www.trend.az | 5

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о запланированном на июнь визите президента России Владимира Путина в Вену. Как передает корреспондент ТАСС, заявление об этом прозвучало в четверг на брифинге по итогам переговоров главы австрийского государства с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Мы обсуждали различные внешнеполитические события, которые касаются и Австрии, и Болгарии, в том числе взаимоотношения с Россией. Я думаю, что необходимо не только развивать дипломатию визитов, но и продолжать с Россией вести диалог. Президент Радев посетит в мае Москву, а президент Путин, весьма вероятно, в начале июня будет в Вене", - информировал Ван дер Беллен.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о планах такого визита.