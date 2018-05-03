Азербайджан намерен вступить в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

2018-05-03 18:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана, с целью обеспечения интеграции рынка ценных бумаг в международный рынок, направила предварительное обращение в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO) об ассоциативном членстве.

Об этом было сказано на очередном заседании Палаты надзора над финансовыми рынками, посвященном исполнению мероприятий, отраженныхв стратегических дорожных картах.

Членство Палаты в IOSCO внесет вклад в применение международных стандартов регулирования, контроля рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и обеспечения прозрачности и эффективности рынка.

Отметим, что Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) — международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде, Испания.

Заседание Палаты надзора над финансовыми рынками проходило под председательством исполнительного директора Ибрагима Алышова. Участники заседания были проинформированы о работе, проделанной руководителями рабочих групп по исполнению дорожных карт.