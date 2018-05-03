Президент Индонезии направил письмо Ильхаму Алиеву

2018-05-03 19:22 | www.apa.az | 8

Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Ваше Превосходительство. Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики от имени государства и народа Индонезии. Пользуясь возможностью, позвольте выразить надежду на укрепление связей между Азербайджаном и Индонезией в новый период Вашего президентства во имя развития и процветания наших стран. Ваше Превосходительство, желаю успехов в Вашей высшей государственной деятельности, прошу принять мое глубокое почтение».