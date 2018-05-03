Песчаная буря в Индии: Погибли 109 человек - ВИДЕО

2018-05-03 19:25 | www.oxu.az | 7

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан в результате песчаных бурь, сопровождавшихся грозами и ливнями, погибли 109 человек, несколько десятков получили травмы.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Indian Express.

Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, повалил деревья, разрушил дома и повредил линии электропередач.

Associated Press отмечает, что буря многих застала врасплох, так как сезон муссонов, для которого такие природные явления не редкость, должен начаться только через 1,5 месяца.

А.Б.

