Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе

2018-05-03 18:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли в Агстафинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли, соединяющей пять населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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