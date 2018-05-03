Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера

2018-05-03 18:08 | www.trend.az | 9

Руководитель оппозиционной фракции "Елк" (Исход), лидер протестов в Армении Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщили в пресс-службе Национального собрания республики, передает РИА Новости.

"Кандидатом на пост премьер-министра Армении выдвинут Никол Пашинян. Его кандидатура предложена более чем третью состава парламента", — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит "кандидата от народа" на выборах премьера 8 мая.

Накануне глава фракции РПА сообщил журналистам, что Армения 8 мая во время второго тура голосования будет иметь премьер-министра, Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента.