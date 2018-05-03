На международной конференции в Душанбе обсудят борьбу с терроризмом

2018-05-03 18:12 | www.trend.az | 5

Главы и представители МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Китая, США, Великобритании и ряда других стран примут участие в открывающейся сегодня в Душанбе конференции высокого уровня по противодействию терроризму, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

По данным пресс-службы МИД, делегация Узбекистана в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.

Международная конференция высокого уровня на тему: «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» открывается сегодня, 3 мая, в Душанбе.

Двухдневную конференцию проведет правительство Таджикистана во взаимодействии с Организацией Объединённых Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейским союзом.