Джанни Инфантино поздравил президента Азербайджана

2018-05-03 19:44 | www.apa.az | 5

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента от своего имени и от имени всей футбольной общественности. Считаю, что Ваш значительный вклад в стабильность и экономическое развитие Азербайджана за последние годы будет оказывать положительное влияние на устойчивое развитие страны. Пользуясь возможностью, хочу выразить Вам благодарность за Ваши усилия и поддержку во имя обеспечения широкого распространения футбола в Вашей стране, а также демонстрации важной роли футбола в устранении культурных и общественных препятствий. Желаю успехов в Вашей высшей государственной деятельности. Надеюсь на скорую встречу с Вами».