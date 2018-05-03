Маккейн призвал Вашингтон к кибератаке против России

2018-05-03 19:46 | www.oxu.az | 5

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей новой книге призвал власти США всерьез обдумать вопрос кибератаки против России.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Defence News.

По мнению сенатора, такая мера должна стать ответом на «вмешательство» России в американские выборы 2016 года.

В книге Маккейн также говорит о том, что не испытывает ненависти к России, однако считает, что США должны «заставить Путина глубоко сожалеть о нападении на основы нашей демократии - свободные и справедливые выборы».

Ранее Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа принять конкретные меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

А.Б.

