В Азербайджане врачей будут штрафовать за рецепты на БАДы

2018-05-03 18:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении врачей, указавших в рецептах биологически активные вещества, будут применяться меры административной ответственности.

Об этом в четверг сказал заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов.

По его словам, уже и в Азербайджане, как и в большинстве европейских стран, начали широко использоваться биологически активные вещества.

«Если при написании рецепта врачи укажут названия этих веществ, то в отношении них будут применяться меры административной ответственности (штраф). Потому что нужно понимать, что биологически активные вещества – это пищевые добавки. Они не используются в лечебных целях. В лечении пациентов нужно использовать только лекарственные препараты», - сказал Азизов.

Азизов напомнил, что препараты могут продаваться как по рецепту, так и без него. Список лекарственных средств, которые продаются только по рецепту, утверждается министерством здравоохранения.