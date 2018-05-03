На новейшем сторожевом корабле ВМС Британии нашли около ста неисправностей

2018-05-03 18:44 | www.trend.az | 5

На новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth обнаружили около ста неисправностей, пишет Daily Express со ссылкой на источники в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Неполадки удалось выявить во время внутренней проверки всего через несколько дней после ввода корабля в строй. При этом стоимость одного сторожевика составляет 348 миллионов фунтов (около 30 миллиардов рублей. - Прим. ред.), говорится в статье.

В компании BAE Systems, работавшей над строительством кораблей, рассказали, что проблемы связаны с электросистемами и болтовыми креплениями, и отметили, что активно поддерживают королевский флот в их устранении.