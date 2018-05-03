В Германии началось строительство "Северного потока — 2"

2018-05-03 21:11 | www.apa.az | 4

В немецком Лубмине начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода "Северный поток — 2". Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Этот процесс включает ее расчистку, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег.

По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Единственный акционер Nord Stream 2 AG — "Газпром". Половину инвестиций в проект вкладывают европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другие 50% средств — 4,75 миллиарда евро.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.