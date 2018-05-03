Страны ЕС провели консультации с Ираном

2018-05-03 22:26 | www.apa.az | 5

Политические консультации с участием Ирана, ЕС и ряда европейских стран, посвященные региону и ситуации в Йемене, прошли в четверг в Риме, стороны договорились встретиться еще раз в таком же формате в Брюсселе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг внешнеполитическая служба ЕС.

"В Риме 3 мая состоялись политические консультации ЕС-"еврочетверки" по региональным вопросам с Ираном. Совещание проходило под председательством генсекретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид, в нем приняли участие Германия, Италия, Британия и Франция на уровне политических директоров", — говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Хоссейн Джабер Ансари.

Это вторые по счету переговоры в таком формате после встречи на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года.

"Обсуждения, сфокусированные на политической и гуманитарной ситуации в Йемене, были продуктивными. Участники договорились вновь встретиться в таком формате в Брюсселе в ближайшее время", — отмечается в сообщении.