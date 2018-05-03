В США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы

2018-05-03 23:39 | www.apa.az | 7

ВВС США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы В61-12. Как передает Газета.ру, об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал-лейтенанта Джека Вайнштейна.

«Мы уже провели 26 инженерных, конструкторских и управляемых летных испытаний...Программа продвигается хорошо», — сказал Вайнштейн.

Отмечается, что новая бомба будет в три раза точнее предшествующих.