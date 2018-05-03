Президент ФИФА поздравил президента Азербайджана

2018-05-03 20:05 | www.oxu.az | 6

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента от своего имени и от имени всей футбольной общественности.

Считаю, что Ваш значительный вклад в стабильность и экономическое развитие Азербайджана за последние годы будет оказывать положительное влияние на устойчивое развитие страны.

Пользуясь возможностью, хочу выразить Вам благодарность за Ваши усилия и поддержку во имя обеспечения широкого распространения футбола в Вашей стране, а также демонстрации важной роли футбола в устранении культурных и общественных препятствий.

Желаю успехов в Вашей высшей государственной деятельности. Надеюсь на скорую встречу с Вами».

А.Б.

