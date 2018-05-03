НАТО может создать базу ВМС в Албании

2018-05-03 20:17 | www.oxu.az | 8

Глава Минобороны Албании Олта Джачка в ходе переговоров с коллегой из США Джеймсом Мэттисом выразила предложение создать военно-морскую базу НАТО в своей части Адриатического моря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, албанский министр выразила беспокойство активностью России, Китая, Ирана и Турции в Балканcком регионе и призвала НАТО и США на защиту.

«Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах», - цитирует Джачку агентство АТА.

По ее словам, настало время установить присутствие США и НАТО в Албании, которое бы продемонстрировало, «что союзники не забыли регион».

А.Б.

