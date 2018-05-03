Пластмассовый мусор добрался и до морских глубин (ФОТО)

2018-05-03 19:34 | www.trend.az | 8

На днях китайских батискаф «Цзяньлун - 3» успешно выполнил первое погружение и сделал фотоснимки на глубине 3900 метров на дне моря, на которых запечатлены не только красивые океанические животные, но и пластмассовый мусор, сообщает People's Daily.

«Пластмассовый мусор создает большую угрозу существованию морским организмам и нарушает экосистему моря», - заявил помощник главного ученого в комплексном эксперименте части «В» при участии корабля «Даян - 1» профессор Сунь Дун, который много лет занимается исследованиями океанских животных. Он отметил, что пластмассовый мусор сложно разлагается в естественных условиях моря из-за слабого движения микробов в низкотемпературной и лишенной света окружающей среде.

Сунь Дун рассказал, что в основе морской экологической системы стоит детритная пищевая цепь. В глубоководной морской зоне живет множество морских звезд, трепангов, глубоководных рыб и других животных, которые могут поглотить пластик на дне. Согласно данным, во всем мире более восьми миллионов тонн пластмассовых изделий выбрасывается в море каждый год, что занимает 80 процентов от общего количества отходов, сбрасываемых в море. Загрязнение моря пластиком становится одной из важнейших проблем окружающей среды.